Huyền My lặng lẽ bay về Hà Nội sau chung kết Miss Grand International

Cộng đồng mạng mới đây đã 'minh oan' cho Huyền My khi chia sẻ một số khoảnh khắc đăng quang của Tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017. Không ít người phát hiện ra Huyền My đứng rất gần người đẹp Peru nhưng lại không thể tiến sát do có quá nhiều thí sinh vây quanh.