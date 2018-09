Huyền My giúp Trương Ngọc Ánh bước xuống cầu thang

Trong sự kiện, Huyền My có cơ hội xuất hiện trên sân khấu cùng diễn viên Trương Ngọc Ánh trong một phần công bố giải thưởng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai cùng bước xuống dưới. Tuy nhiên, do khoảng cách bậc thang khá cao, Huyền My lễ phép nắm tay diễn viên Trương Ngọc Ánh để cả hai dìu nhau trở về chỗ ngồi.