Huyền My đọ sắc với Đỗ Mỹ Linh ở sự kiện

Mới đây, Huyền My vướng nghi vấn sắp lên xe hoa. Tuy nhiên, bà Lan Phương - mẹ của Huyền My - cho biết đó chỉ là hiểu lầm: 'Không có chuyện Huyền My lấy chồng vào thời điểm này. Ít nhất 3 năm nữa, con gái tôi mới tính đến chuyện đó và gia đình sẽ công bố tin vui với khán giả'.