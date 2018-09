Huyền My có cảnh giường chiếu với tài tử Myanmar trong phim

Trailer của phim 'Bridge of Cloud' hé lộ một số khoảnh khắc tình tứ của Á hậu với bạn diễn.

Sau buổi ra mắt hôm 8/7, dự án điện ảnh Bridge of Cloud (tạm dịch: Cầu Mây) mà Huyền My góp mặt đang nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và khán giả Myanmar. Trailer của phim khi vừa công bố trên Fanpage đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem, đồng thời tên Huyền My cũng vào top tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội của nước này.

Huyền My có cảnh giường chiếu trong phim với tài tử Myanmar

Trailer 'Bridge of Cloud' hé lộ cảnh tình tứ của Huyền My (từ phút 1:50)

Trong trailer, nhà sản xuất hé lộ một số cảnh quay tình cảm của Á hậu Việt Nam 2014 và tài tử Nay Toe - người từng đoạt giải Myanmar Academy Awards 2009. Cả hai hôn nhau không chỉ ở dưới bể bơi mà còn âu yếm trên giường ngủ. Khán giả Myanmar đã có những lời bình luận khen ngợi về nhan sắc của Huyền My, thậm chí thực hiện các video parody (nhái lại) cảnh người đẹp mặc gợi cảm gặp bạn trai ở bể bơi.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Á hậu Việt Nam 2014 và tài tử Nay Toe được lấy làm poster phim.

Bridge of Cloud là dự án điện ảnh đầu tay của Huyền My trong vai trò diễn viên. Nhân vật May của cô có chuyện tình yêu đẹp với anh chàng Daniel khi cả hai quen nhau và quyết định đính hôn tại Australia. Tuy nhiên khi Daniel trở về Myanmar, anh bị mất trí nhớ sau một sự cố và sống lưu lạc ở ngôi làng vắng vẻ. Tại đây anh có tình cảm với một nữ bác sĩ, người đã cứu mình. Và chuyện tình tay ba xảy ra khi May đến Myanmar tìm vị hôn phu, cố gắng giúp anh hồi phục trí nhớ để cùng quay về Australia với mình.

Huyền My sang Myanmar quay phim vào đầu năm 2107. Mặc dù lần đầu thử sức diễn xuất, lại thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh nhưng cô đã tung hứng rất ăn ý với tài tử Nay Toe và Hoa hậu Siêu quốc gia Myanmar 2013, Khin Wint Wah (vai nữ bác sĩ).

Huyền My vướng vào chuyện tình tay ba phức tạp trên phim.

Á hậu chia sẻ, năm 2015 cô nhận lời tham gia dự án hợp tác giữa Myanmar và Việt Nam với tên The lover with beautiful heart. Tuy nhiên do điều kiện khách quan nên bộ phim chưa thực hiện được. Nhà sản xuất đã chọn kịch bản Bridge of Cloud để Á hậu góp mặt theo đúng dự kiến ban đầu. Tác phẩm công chiếu ở Myanmar vào ngày 13/7. Huyền My sẽ đồng hành cùng dàn diễn viên, đạo diễn trong cinetour để quảng bá cho phim. Bản thân cô đang rất hồi hộp chờ đợi sự phản ứng của khán giả cho vai diễn đầu tay của mình.