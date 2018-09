Huyền My bị 'tố' là nguyên nhân gây trễ chuyến bay

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, Á hậu mải mê selfie khiến hành khách đợi 30 phút.

Cuối tuần qua, một Facebooker đã 'tố' Huyền My là nguyên nhân gây trễ một chuyến bay, làm các hàng khách phải ngồi chờ đợi trong vòng 30 phút chỉ vì ngồi selfie ở phòng chờ hạng C. Tài khoản này cũng bày tỏ bức xúc khi Á hậu bình luận về scandal hút thuốc lá của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Thông tin 'tố' Huyền My mải mê selfie ở phòng chờ khiến hành khách đợi 30 phút.

Trong một sự kiện công bố Huyền My là gương mặt đại diện thay thế cho Kỳ Duyên, Á hậu đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến trước thắc mắc của truyền thông xoay quanh ồn ào của Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô nói: "Huyền My không hút thuốc và chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ hút thuốc. Về việc Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc theo My, đó là việc cá nhân của Kỳ Duyên. Huyền My không có bình luận gì xung quanh vấn đề này”.

Huyền My ngày càng đắt show event, quảng cáo khi Kỳ Duyên vướng ồn ào.

Không ít khán giả khen ngợi câu trả lời khéo léo của Huyền My trong việc né tránh nói về Kỳ Duyên, bởi trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, cả hai luôn bị so sánh về nhan sắc. Thời điểm đó, Kỳ Duyên bị chê bai về vẻ ngoài, còn Huyền My lại được ca ngợi có gương mặt khả ái. Suốt hai năm qua, Kỳ Duyên liên tiếp vướng vào nhiều scandal khiến hình ảnh bị giảm sút, trong khi Huyền My thì ngày càng hoàn thiện về phong cách, thần thái và có phần lấn át cả Hoa hậu.

Trước tin đồn mình là nguyên nhân gây trễ chuyến bay, Huyền My không có bất cứ phản hồi nào.

Hải Bình