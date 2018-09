Huyền My bị so sánh với Kỳ Duyên khi để mẹ xách vali ở sân bay

Á hậu bị chỉ trích khi để mẹ kéo hành lý ở sân bay Myanmar.

Một vài hình ảnh của Huyền My tại sân bay Myanmar được cộng đồng mạng 'mổ xẻ' khi Á hậu ăn mặc sang chảnh, đeo kính sành điệu trước ống kính của báo giới. Phía sau Huyền My là mẹ cô đang kéo chiếc vali lớn. Hình ảnh này của Á hậu nhanh chóng bị đem so sánh với Kỳ Duyên bởi Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng từng bị 'ném đá' vì hành động để mẹ xách đồ ở sân bay.

Hình ảnh Huyền My để mẹ kéo vali ở sân bay, trong khi cô bước đi sang chảnh bị khán giả chỉ trích.

Chị Lan Phương, mẹ của Huyền My giải thích rằng, khi vừa hạ cánh xuống Myanmar, Á hậu chủ động kéo vali bởi hai mẹ con mang theo rất nhiều hành lý cho chuyến công tác dài ngày. Thế nhưng, khi bước qua cổng an ninh, người phiên dịch nhận ra Huyền My nên xách vali giúp cô. Người này sau đó mới kéo vali phụ cho mẹ Á hậu. Riêng Huyền My rất buồn vì những khoảnh khắc này lọt vào ống kính phóng viên và bị khán giả hiểu sai.

Mẹ Á hậu chia sẻ ảnh con gái tự kéo vali để 'minh oan' cho Huyền My.

Trước những lời chỉ trích của cộng đồng mạng, Lan Khuê đã lên tiếng bênh vực Huyền My. Hoa khôi Áo dài kể rằng, cô từng ra sân bay với 4 kiện hành lý nặng cân. Ba mẹ cô có đi cùng và họ đã giúp cô dỡ hành lý để con gái làm thủ tục check in. Cô cũng sợ báo chí chụp hình nên nói với bố mẹ hãy để cô tự làm. "Lúc đó mẹ chậc lưỡi nói: 'Chi mà khổ vậy con. Con mẹ, mẹ chăm sóc, mẹ thương, mẹ xót mà cũng nói là sao?'. Ba thì chống tay lắc đầu bực dọc vì con gái mặc váy, đi giày cao gót loay hoay với cái vali. Ba mẹ khi đấy mặc kệ cứ khiêng giúp mình mà nói: con tôi, tôi xót".

Người phiên dịch giúp Á hậu kéo vali để cô tạo dáng trước ống kính báo chí.

Lan Khuê cho rằng, mẹ của Huyền My hay mẹ của Kỳ Duyên đều có chung suy nghĩ như tất cả các bà mẹ trên đời. Khi con gái bận rộn, áp lực và thường đi làm xa, bố mẹ luôn muốn được ở bên cạnh, quán xuyến công việc giúp con. "Ở tuổi này của My, My đã đi làm, chăm lo cho cả nhà và không cần khoe khoang trên Facebook nhưng những chuyến du lịch, những bữa ăn ngon My đều thưởng thức cùng gia đình và đó đều từ những thành quả công việc mà My đang làm. Là người của công chúng thì áp lực và chỉ trích là điều không tránh khỏi. Chỉ cần ba mẹ, bạn bè, người thân, đồng nghiệp thấu hiểu điều đó là được rồi My nhé", Lan Khuê động viên đàn em.

Trong lúc di chuyển từ sân bay về khách sạn, Huyền My cũng tự kéo vali của mình.

Huyền My đã gửi cám ơn đến Lan Khuê vì những lời khuyên chân thành. "Đúng là chỉ có những người trong cuộc mới hiểu câu chuyện như thế nào chị nhỉ? Mà thật ra là em bị oan ấy, có cả ảnh em bê đỡ vali giúp mẹ mà báo không đăng cơ, khổ ghê", Á hậu bình luận.