Huyền My bị bầm dập đầu gối khi đóng phim ở Myanmar

Huyền My bay sang Myanmar từ ngày 12/3 để quay bộ phim “Bridge over cloud” (tạm dịch: Cây cầu trên mây). Năm ngoái, Á hậu từng nhận lời tham gia diễn xuất trong dự án "The lover with beautiful heart". Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên bộ phim chưa thực hiện được. Nhà sản xuất quyết định chọn kịch bản khác phù hợp hơn với Huyền My.