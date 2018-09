Huyền My ấm ức vì bị nghi là người 'chơi xấu' Kỳ Duyên

Á hậu thể hiện thái độ giận dữ khi cộng đồng mạng cho rằng, cô là người đứng sau vụ tung ảnh Kỳ Duyên.

Những hình ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên đi bar thổi 'bóng cười' cùng bạn trai và hút thuốc lá xuất hiện trên Internet vào hôm qua (26/12) đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Bản thân người đẹp Nam Định cho biết, cô bị 'chơi xấu' bởi ảnh hút thuốc là từ thời điểm tháng 2 khi cô đi du lịch cùng bạn bè tại Singapore và Thái Lan. Trước tiết lộ này của Kỳ Duyên, không ít bình luận hướng về phía Huyền My, thậm chí có ý kiến nói Á hậu Việt Nam 2014 là người 'đứng sau' gây ra vụ ồn ào của Kỳ Duyên.

Huyền My ấm ức trước tin đồn là người 'chơi xấu' Kỳ Duyên.

Phản ứng trước thông tin này, Huyền My bức xúc viết trên trang cá nhân: "Mình nói cái này nhé: Mình rất bận, việc làm còn không hết nên không có thời gian và cũng không quan tâm đến chuyện không liên quan. Đường ai nấy đi, việc ai người đấy làm, đừng lôi mình vào những câu chuyện của người khác. Các bạn để yên cho mình hiền nha".

Trong phần trả lời bình luận của mọi người, Huyền My tránh nhắc đến Kỳ Duyên nhưng những người thân thiết với cô đều biết, cô viết status vì quá mệt mỏi trước lời đồn vô căn cứ.

Hai người đẹp rất thân thiết mỗi lần gặp gỡ tại event.

Từ sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên và Huyền My đã luôn bị công chúng đặt lên bàn cân để so sánh về nhan sắc. Điều đó vô tình tạo áp lực cho cả hai người đẹp. Suốt 2 năm qua, trong khi Kỳ Duyên liên tiếp vướng vào những scandal khiến hình ảnh bị giảm sút trầm trọng, thì Huyền My ngày càng chiếm được thiện cảm của công chúng.