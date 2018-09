Hữu Long bất ngờ tỏa sáng với hai điểm 10

Siêu mẫu là thí sinh có được thành tích cao nhất trong đêm thi thứ hai của ‘Bước nhảy hoàn vũ 2014’.

Nếu ở show mở màn tuần trước, tiết mục của Ốc Thanh Vân được giám khảo đánh giá cao và chiếm trọn tình cảm của khán giả, thì trong đêm thi tối qua (11/1), Hữu Long lại trở thành trung tâm của những lời khen. Với điệu Jive trên nền nhạc ca khúc nổi tiếng Long tall sally của The Beatles, anh khiến cả khán phòng trầm trồ trước những bước nhảy linh hoạt, sôi động. Đôi chân Hữu Long di chuyển dứt khoát, bật mạnh, thể hiện đúng tinh thần của điệu Jive. Anh cũng khắc phục được những nhược điểm về khung cơ thể, biểu cảm gương mặt mà giám khảo nhắc nhở từ tuần trước.

Siêu mẫu Hữu Long đạt số điểm cao nhất trong đêm thi thứ hai.

Kiện tướng dancesport Hồng Việt rất thích bản lĩnh và hình ảnh nam tính của Hữu Long trên sàn diễn. Anh đặc biệt khen chàng siêu mẫu đã dũng cảm nhảy solo ở phần đầu bài thi mà không cần sự trợ giúp của vũ công nước ngoài. Riêng giám khảo Khánh Thi lại dành từ “hoàn hảo” để nói về tiết mục của Hữu Long. Anh gợi cho cô nhớ đến hai người đàn ông, Phan Hiển và Trương Nam Thành. Cô từng nhảy cùng Phan Hiển điệu Jive trên nền nhạc mà Hữu Long chọn tối qua. Khánh Thi cũng nhìn thấy ở Hữu Long bóng dáng của Trương Nam Thành, Á quân Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ ba. Với những lời nhận xét có cánh này, điệu Jive của Hữu Long đã được tổng số 38 điểm, trong đó hai điểm 10 từ Khánh Thi, Hồng Việt và hai điểm 9 từ Chí Tài, Trần Ly Ly. Đây là số điểm cao nhất so với 8 cặp thí sinh còn lại trong đêm thi thứ hai.

Tại buổi họp báo Bước nhảy hoàn vũ 2014, không ít ý kiến dự đoán Hữu Long có nguy cơ rời cuộc thi sớm nhất bởi nhiều người không tin tưởng vào khả năng khiêu vũ của anh. Trái với nhận định này, giải vàng Siêu mẫu 2012 đã cho thấy khả năng tiến xa của anh qua hai tuần thi vừa qua. Anh hứa hẹn sẽ là ẩn sổ khó đoàn nhất của mùa thứ năm này nếu vẫn duy trì được phong độ ổn định.

Anh được kỳ vọng sẽ tiến xa như Trương Nam Thành, Á quân mùa thứ ba của cuộc thi.

Đêm thứ hai với chủ đề về những điệu nhảy Latin diễn ra tối 11/1 chỉ có sự tham gia của 9 cặp thí sinh do cầu thủ Phan Thanh Bình đã chia tay vì gặp chấn thương ở đầu gối. Ngoài Hữu Long, Thu Thủy và Ngân Khánh tiếp tục tỏa sáng trong điệu Paso doble. Hai nữ ca sĩ cùng có tổng điểm 37.

Ngân Khánh có sự sáng tạo, thể hiện điệu Paso doble theo hình thức khác, làm toát lên sự đấu tranh từ trong nội tâm, chứ không thông qua động tác. Cô hóa thân thành nàng công chúa, lạc bước vào thế giới của cái ác và phải chiến đấu để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, khi đã thắng cái ác, bản thân cô lại trở thành cái ác. Biên đạo Trần Ly Ly nhận xét: "Cơ thể của em có sự nhảy cảm nên độ dừng, giật rất chính xác. Em sinh ra là để nhảy múa". Khánh Thi cũng dùng từ "hoàn hảo" dành cho bài thi của Ngân Khánh. Cô tin tưởng và kỳ vọng Ngân Khánh sẽ còn tiến bộ hơn trong các đêm thi tiếp theo.

Ngân Khánh thể hiện được sức mạnh của điệu nhảy qua sự đấu tranh trong nội tâm.

Cũng chọn điệu Paso doble nhưng Thu Thủy lại xây dựng câu chuyện về vợ chồng điệp viên đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Trước đó, nữ ca sĩ từng gặp chấn thương trong quá trình tập luyện và chỉ có hai ngày để chuẩn bị cho đêm thi. Thế nhưng tối qua cô đã làm tốt và được ban giám khảo đánh giá cao. "Đây là tiết mục tôi đáng xem nhất bởi em nhảy ra tinh thần của Paso doble. Hơi tiếc là phần vai của em không trùng xuống để làm phần thân dưới trở nên kiêu hãnh hơn", giám khảo Ly Ly nhận định. Kiện tướng dancesport Hồng Việt lại ngưỡng mộ Thu Thủy về sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, động tác, biểu cảm gương mặt với trang phục.

Thu Thủy dù bị chấn thương nhưng vẫn tỏa sáng trên sàn diễn.

Trong đêm thi tối qua, Ốc Thanh Vân, Diễm My, Tim, Trà My, Thảo Trang cũng có sự cạnh tranh gay cấn về điểm số. Cả 4 thí sinh này đều có sự tiến bộ trong bài thi, thể hiện được tinh thần cầu tiến. Riêng Hoàng Mập lại xếp vị trí cuối cùng bởi dancesport vẫn là lĩnh vực quá khó khăn đối với thân hình to lớn của anh. Hoàng Mập chủ yếu khai thác điểm mạnh về diễn xuất hài hước khi hóa thân thành Trư Bát Giới ham mê sắc đẹp của nàng nhện chúa. Dù các động tác của anh chưa đúng với điệu nhảy Latin nhưng bù lại, anh mang tới tiếng cười thư giãn cho khán giả. Xét riêng về kỹ thuật chuyên môn, cả 4 giám khảo Khánh Thi, Chí Tài, Ly Ly và Hoàng Việt đều cho rằng, anh chưa đạt yêu cầu. Hoàng Mập chỉ có được số điểm khiêm tốn 32 trong liveshow tối qua.

Ở đêm thi tiếp theo, ban tổ chức sẽ sắp xếp hình thức đối đầu giữa 3 cặp thí sinh. Dựa trên số điểm, Hữu Long sẽ đấu với Thảo Trang, Hoàng Mập, Ngân Khánh thi với Trà My, Ốc Thanh Vân và Thu Thủy đối đầu với Diễm My, Tim. Cũng ở liveshow thứ 3, cặp đôi có số điểm và lượng bình chọn thấp sẽ rời khỏi chương trình.

