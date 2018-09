Hương Tràm - Tiên Cookie gây tiếc nuối vì loại 'thiên thần' 9 tuổi

Tập 2 vòng Đối đầu - Giọng hát Việt nhí 2017 lên sóng tối 30/9. Xuất hiện ở giữa chương trình, 3 cô bé Phương Linh, Xương Nhi, Như Ngọc (từ trái sang) nhận được những tràng pháo tay không ngớt khi hát 'Beauty and the beast'. Đây là tiết mục tiếng Anh duy nhất của đội Hương Tràm - Tiên Cookie ở vòng Đối đầu. Là người hát những câu mở đầu và kết thúc, cô bé 9 tuổi Xương Nhi gây ấn tượng lớn với người xem bởi giọng ca trong trẻo, cao vút và vẻ dễ thương như thiên thần trong bộ váy công chúa. Vũ Cát Tường chia sẻ khó có thí sinh nào tạo được thiện cảm lớn như Xương Nhi. Ở tiết mục này, Xương Nhi nhận được nhiều lời khen của các huấn luyện viên hơn cả so với hai thí sinh còn lại. Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường đều cho biết sẽ để Xương Nhi là người đi tiếp nếu có quyền lựa chọn.