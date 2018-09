Hương Tràm: 'Scandal toàn tự đổ ập xuống'

Hương Tràm thân thiết chụp ảnh cùng hai nhạc sĩ Only C (trái) và Nguyễn Hoàng Duy. Only C chia sẻ, từ trước đến nay anh chưa từng làm việc với ca sĩ nào có giọng hát hay như Hương Tràm. Còn Nguyễn Hoàng Duy tiết lộ, lần đầu tiên nghe Hương Tràm hát anh đã bị 'đứng hình' rồi sau đó quyết định làm người sản xuất album cho cô.