Hương Tràm mộc mạc làm gái quê khi đóng phim

Nói về lý do lấn sân nghệ thuật thứ bảy, Quán quân The Voice cho biết: 'Thực ra, tôi cũng không hiểu tại sao bên nhà sản xuất phim và đạo diễn lại gọi cho anh quản lý rất nhiều lần để mời tôi đóng vai chính của bộ phim. Từ trước đến giờ, tôi chưa tham gia bộ phim nào hết, chỉ mới đóng các MV và kỹ năng diễn xuất còn non yếu. Nhưng lúc đọc kịch bản xong tôi lại mê mẩn vì đây là một bộ phim kinh dị, thể loại mà tôi rất thích'.