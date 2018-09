Hương Tràm kể về mối tình ngắn ngủi với Bùi Anh Tuấn 

Nữ ca sĩ tiết lộ, khi quen nhau, cả hai tìm thấy sự đồng cảm về tâm hồn và niềm đam mê âm nhạc. Ca khúc "I will always love you" mà cô thể hiện trong đêm mở màn The Voice 2012 cũng là tâm trạng của cô khi đó dành cho Bùi Anh Tuấn.