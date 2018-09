Hương Tràm bứt phá sau màn 'lột xác' ngoạn mục

Team Ngô Kiến Huy mở màn chương trình với ca khúc 'Oh If I get you' mang đậm không khí sôi động của vùng Nam Mỹ (xem video). Nguyễn Hải Phong cho rằng đội Ngô Kiến Huy hiểu hơi sai về world music, đặc biệt là producer. Tiết mục chỉ mang chất của vùng Nam Mỹ chứ không lạ và mới. Giám khảo khách mời Hồ Ngọc Hà thấy, tiết mục sôi động, hấp dẫn, nhưng ca sĩ cần lắng nghe ê kíp nhiều hơn. Team Ngô Kiến Huy được 34 điểm.