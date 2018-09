Hương Giang Idol yểu điệu bên Shayne Ward

Shayne Ward từng đoạt ngôi cao nhất tại cuộc thi X-Factor của Anh vào năm 2005. Anh chinh phục khán giả khắp thế giới bởi giọng hát ngọt ngào và ngoại hình điển trai. 'Hoàng tử xứ sở sương mù' sở hữu hàng loạt hit, nổi tiếng nhất là 'Until you', 'No promises'... Tại họp báo, Shayne rất cởi mở, thân thiện dù chỉ mới đến Việt Nam được vài tiếng đồng hồ sau chuyến bay dài.