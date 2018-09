Hương Giang Idol mặc hở bạo dự họp báo

Nữ ca sĩ cùng các thành viên trong đội dự thi The Remix New Generation 2017 ra mắt báo chí. Đây là sân chơi dành cho các nghệ sĩ và những nhà sản xuất âm nhạc, DJ nổi tiếng ở Việt Nam. 3 giám khảo của chương trình là các nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương và Dương Khắc Linh. Năm nay The Remix quy tụ 12 đội thi gồm Hương Giang Idol, Yến Trang, Thu Thủy, Bảo Thy, Thiều Bảo Trâm, Tim, S.T, Mai Tiến Dũng, Tronie - MiA, Yanbi - Yến Lê, S Girls và Lip B.