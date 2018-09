Hương Giang Idol lăn xả trên sân bóng

Đội vàng của Trang Khiếu và An Đinh chật vật trên sân bóng. Hoàn thành thử thách này sau cùng nhưng họ may mắn bắt được taxi trước đội xanh dương của vợ chồng Kiwi Ngô Mai Trang nên an toàn ở vị trí thứ năm.