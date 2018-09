Hương Giang Idol 'bầm dập' vì tập boxing

Nữ ca sĩ mất hơn hai tháng tập luyện để có những pha hành động đẹp mắt trong MV mới.

Trong họp báo ra mắt album vol.1 Thủy ngân tuần trước, Hương Giang Idol lần đầu giới thiệu MV Send it on, lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi của giới truyền thông. Ca khúc Send it on có tên tiếng Việt là Thông điệp, do nhạc sĩ trẻ Đỗ Hiếu sáng tác. Bài hát thuộc thể loại dance, được Hương Giang lên ý tưởng và quay hình rất kỹ lưỡng.

Ca khúc được hòa âm với tiết tấu nhanh, dồn dập và mạnh mẽ, nên Hương Giang quyết định chọn hình ảnh một "boxing girl" trong MV. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô đã phải tập boxing ròng rã hơn hai tháng như một võ sĩ chuyên nghiệp, để tự thực hiện những cảnh đánh đấm thật chân thực. Trong quá trình tập, không ngày nào Hương Giang thoát khỏi sự ê ẩm và "bầm dập" hết mình mẩy. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng chịu đau để có được những thước phim sống động.

Hương Giang Idol toát mồ hôi hột với cảnh quay đấm boxing trong MV 'Send it on'.

MV là câu chuyện tiếp nối MV Ngay dưới hiên nhà trước đó của Hương Giang. Cô gái trẻ xinh đẹp "thấy" bản ngã ma quỷ, độc ác của mình nên phải ra sức đấu tranh. Thông qua MV, Hương Giang muốn truyền tải thông điệp, phải luôn tỉnh táo để tránh những vấp ngã trong cuộc sống. Nữ ca sĩ cũng khẳng định, những ai chưa xem MV trước vẫn có thể hiểu được nội dung của sản phẩm mới này.

Send it on có thể xem là bước đột phá của Hương Giang sau gần một năm rời cuộc thi Vietnam Idol. Giọng hát của cô có nhiều tiến bộ, cùng âm nhạc sôi động và vũ đạo quyến rũ.

Sau khi ra mắt album đầu tay và MV này, Hương Giang Idol nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở khắp các tỉnh, thành. Cô cho biết sẽ trung thành với hình ảnh sexy nhưng không "quá đà". Hương Giang cũng đang chờ đợi vai diễn đầu tiên trong một phim điện ảnh, sẽ công chiếu đầu năm 2014.

Thưởng thức MV "Send it on" của Hương Giang Idol:

MV 'Send it on' - Hương Giang Idol

Hàn Quốc Việt