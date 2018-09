Huấn luyện viên giật mình vì Kimmese thi The Voice

Trước đó, Phạm Thị Vân Anh mở màn tập 1 với ca khúc 'All by myself'. Cô gái người Ninh Bình năm nay 21 tuổi, sở hữu giọng hát dày, khỏe khoắn. Cô cởi cả giày cao gót để hát. Khi Vân Anh hát đến cao trào, các huấn luyện viên Thu Phương và Đàm Vĩnh Hưng lần lượt bấm chọn. Sau đó, ở câu cuối cùng Mỹ Tâm cũng bấm chọn. Ba huấn luyện viên đứng lên cổ vũ cho cô gái rất nhiệt tình và thay nhau thuyết phục Vân Anh về với mình. Tuy nhiên, Vân Anh chọn huấn luyện viên Mỹ Tâm vì cô yêu mến nữ ca sĩ này từ rất nhỏ. Chưa kể, bạn thân và cả gia đình cô cũng thích 'họa mi tóc nâu' (xem video).