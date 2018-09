Hứa Vĩ Văn tái hợp Diễm My 9X trong phim trinh thám

Phim 'Ống kính sát nhân' đề cập câu chuyện điều tra vụ án bắt cóc trẻ em bí ẩn của thám tử K (Hứa Vĩ Văn) cùng cô trợ lý Cẩm Phô (Diễm My 9X). K vốn là thanh tra sáng giá ở đồn cảnh sát, rất say mê công việc. Trong một sự cố hi hữu, K gián tiếp gây ra cái chết cho một nữ đồng nghiệp và mất cơ hội thụ lý vụ án vợ chồng nghệ sĩ bị mưu sát vào tay thanh tra Dương (Quang Sự đóng). Tuy nhiên, vài ngày sau đó Dương bị bắt, những bí ẩn về vụ án vẫn chưa có lời giải đáp. Cùng lúc đó xảy ra hàng loạt vụ án bắt cóc trẻ em bí ẩn.