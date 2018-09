Hứa Minh Đạt 'đụng mặt' tình cũ của vợ khi tháp tùng cô đi họp báo

Diễn viên Diễm My lần đầu kết đôi dẫn chương trình cùng ca sĩ Will. Cô cho biết ban đầu cựu thành viên nhóm 365 tỏ ra khá lạnh lùng, xa cách nhưng sau đó, khi được ăn ké bánh tráng của Diễm My trong giờ giải lao, Will đã thân thiện, gần gũi hơn.