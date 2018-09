Hot girl Mỹ An được bạn trai đệm đàn cho hát

Sau gần một tháng kết thúc cuộc thi 'Thử thách cùng bước nhảy 2013', Á quân Mỹ An mới sắp xếp được thời gian để có buổi họp mặt khán giả - những người nhiệt tình ủng hộ cô trong quá trình thi cử. Chiều 5/1, Mỹ An xinh tươi xuất hiện tại địa điểm offline. Mở đầu buổi gặp, cô biểu diễn một bài nhảy Samba 30 giây dành tặng khán giả. Ngoài ra, Mỹ An còn chia sẻ đoạn video những tiết mục cô đã trình diễn tại cuộc thi. Cô gái 18 tuổi bày tỏ, cô đã học hỏi được rất nhiều điều từ các chuyên gia, mặc dù khoảng thời gian đó cô vô cùng mệt mỏi vì còn phải theo học văn hóa.