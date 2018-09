Hot girl Chi Pu lẻ loi đi event

Chiều 4/6, hot girl Chi Pu đến dự họp báo khởi động 'So you think you can dance' phiên bản Việt mùa thứ ba tại TP HCM. Khác với vẻ sexy thường thấy, Chi Pu mặc kín đáo, thanh lịch với áo khoác ngoài khi xuất hiện tại sự kiện. Chiều qua, Chi Pu không đi cùng Gil Lê mà chỉ đi một mình.