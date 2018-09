Hot boy Việt kiều được 4 huấn luyện viên The Voice tranh giành

Sinh ra, lớn lên tại Thụy Sĩ, Samuel An vẫn quyết định về Việt Nam thi hát và theo đuổi ước mơ.

Tập 3 vòng Giấu mặt phát sóng tối 3/6. Một trong những gương mặt nổi bật nhất của tập thi này là Samuel An, chàng trai sinh ra và lớn lên tại Thụy Sĩ. Vừa xuất hiện trên sân khấu, thí sinh này đã khiến khán giả phấn khích, hú hét liên tục vì ngoại hình điển trai, lịch lãm. Samuel An được cả 4 huấn luyện viên bấm chọn khi thể hiện ca khúc tiếng Pháp mang tên La vie en rose.

Samuel An thể hiện 'La vie en rose' ở vòng Giấu mặt The Voice.

Các huấn luyện viên hết lời ca ngợi giọng ca của chàng trai 24 tuổi. Lam Trường khẳng định: "Anh sẽ thật thiếu sót nếu không bấm chọn em". Nam ca sĩ Tình thôi xót xa cũng bày tỏ Samuel An hội tụ đủ yếu tố thanh và sắc. Tuy nhiên, Lam Trường cho rằng thí sinh này chưa kiểm soát được những nốt cao vì cột hơi chưa chắc. Anh hứa hẹn sẽ giúp Samuel An khắc phục điểm yếu trong giọng hát. Thu Phương thì nhận xét cách hát của Samuel An vô cùng trẻ trung và tươi mới. "Chị yêu tiếng hát của em, chị yêu cá tính con người em", Thu Phương nói.

Noo Phước Thịnh khẳng định anh cũng có ngoại hình "soái ca" giống Samuel và có thể giúp chàng trai này thể hiện nhiều bài hát chạm đến tim của các cô gái. Trong khi đó, Tóc Tiên cho rằng Samuel có thần thái đặc biệt, giống như một "chàng thơ" bước ra từ một bộ phim điện ảnh. Chàng trai Việt kiều khiến 4 huấn luyện viên The Voice tranh giành *Phần thi của Samuel An

Cuối cùng, chàng trai Việt kiều chọn về đội của Noo Phước Thịnh trong sự nuối tiếc của 3 huấn luyện viên còn lại. Samuel An tên đầy đủ là Huỳnh Samuel An, có bố mẹ là người Việt Nam nhưng sinh ra và lớn lên tại thành phố Lausanne - Thụy Sĩ. Anh tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế, biết chơi piano từ năm 7 tuổi và guitar lúc 14 tuổi, từng đoạt giải Giọng ca Vàng của cộng đồng người Việt Nam ở Thuỵ Sĩ.

Các huấn luyện viên phấn khích ở tập 3.

Một chàng Việt kiều khác là Chánh Tín cũng nhận được nhiều tình cảm của các huấn luyện viên khi thể hiện Chuyện của mùa đông. Ngoài Noo Phước Thịnh bị Tóc Tiên bấm nút chặn, ba huấn luyện viên còn lại đều quay ghế để chọn thí sinh này. Noo Phước Thịnh sau đó thể hiện sự tuyệt vọng vì đã vụt mất một giọng ca tài năng và điển trai như Chánh Tín. Các huấn luyện viên đều đưa ra nhiều ưu, khuyết điểm của thí sinh này và hứa hẹn sẽ giúp Chánh Tín hoàn thiện hơn. Tóc Tiên cho rằng đây là nhân tố mà đội cô đang cần. Cuối cùng, chàng Việt kiều đã quyết định về đội của nữ ca sĩ Ngày mai.

Phần thi của Chánh Tín *Phần thi của Chánh Tín

Trong khi đó, cô gái 18 tuổi Đặng Thị Thái Bình, đến từ Đà Nẵng, nhận được 4 nút chọn. Khi quay ghế lại, huấn luyện viên Tóc Tiên rơi nước mắt vì xúc động trước màn trình diễn Chắc anh đang của thí sinh này. Nữ ca sĩ vừa khóc vừa nói cô không muốn tranh giành không phải vì thiếu khao khát mà đang đợi cảm xúc lắng lại. Tóc Tiên cho biết cô cảm nhận được sự cô đơn của người phụ nữ được thể hiện trong bài hát. Chứng kiến sự xúc động của Tóc Tiên, Thái Bình đã đi xuống và ôm nữ ca sĩ để an ủi. Cuối cùng, Thái Bình chọn về đội Tóc Tiên.

Đặng Thị Thái Bình xúc động vì được 4 huấn luyện viên bấm chọn.

Phần thi của Thái Bình *Phần thi của Thái Bình

Tập này chứng kiến sự trở lại của Nguyễn Hương Giang - học trò của Hồ Ngọc Hà tại Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Hát ca khúc Người lạ ơi, Hương Giang cho thấy sự trưởng thành trong giọng hát và cách xử lý sau 5 năm. Cô được 3 huấn luyện viên Lam Trường, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên tranh giành. Kết quả, Hương Giang về đội Lam Trường. Một thí sinh khác đến từ Campuchia tên Sim Chanponloue cũng gây ấn tượng ở tập 3. Chàng trai này chọn ca khúc Hương à của tác giả Đình Khương, được hai huấn luyện viên Tóc Tiên và Thu Phương bấm chọn. Sim Chanponloue quyết định về đội của huấn luyện viên Thu Phương.

Tập 3 còn có các màn trình diễn của Nguyễn Vũ Đoan Trang (Black Widow), Y Lux (Buông), Vũ Đức Mạnh (Chờ cơn mưa). Đoan Trang, Y Lux về đội Tóc Tiên còn Đức Mạnh về đội Lam Trường. Tập 4 vòng Giấu mặt - Giọng hát Việt 2018 sẽ phát sóng vào 10/6 tới.