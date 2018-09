Hot boy The Voice đồng loạt bị loại

Trong 4 thí sinh của đội Quốc Trung, My Hoàn cũng gây bất ngờ khi được khán giả bình chọn cao nhất sau màn trình diễn hấp dẫn ở liveshow 4. Còn lại 3 thí sinh Hà My, Thái Châu và Khánh Duy, nhạc sĩ Quốc Trung chọn Hà My tiếp tục đồng hành với mình. Thái Châu và Khánh Duy phải sing-off.