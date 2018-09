Hot boy Thái Lan đi xem Yến Trang dạy học

Chiều 11/9, Yến Trang và các học trò vui mừng khi được hot boy Thái Lan Nick Pavich ghé thăm tại phòng tập của chương trình 'Bước nhảy hoàn vũ nhí'. Anh là gương mặt mới nổi của điện ảnh xứ sở chùa vàng qua phim điện ảnh 'It's Get Better' (đóng cùng Belle Nuntita, cô gái chuyển giới của show Thailand Got Talent), phim truyền hình 'Until Now', 'Club Friday The Series'.