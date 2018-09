Hot boy Ngọc Thịnh tiết lộ cuộc đời cơ cực

Vũ công điển trai phải sống lang bạt từ năm 2 tuổi và nghỉ học từ năm lớp 9.

Trong số 20 vũ công vào Chung kết Thử thách cùng bước nhảy 2013, Ngọc Thịnh được xem là hot boy với lượng fan đông đảo. Chàng trai sinh năm 1994 không quá nổi bật về tài năng, nhưng cũng nằm trong số những vũ công được kỳ vọng giành ngôi vô địch mùa thứ hai.

Ngọc Thịnh sở hữu gương mặt và ngoại hình bắt mắt. Vì vậy, anh luôn được so sánh với Quang Đăng - top 4 của mùa đầu tiên. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ thân thiện của Quang Đăng, Ngọc Thịnh rất ít nói và trông khó gần. Nam vũ công chia sẻ, tính cách anh như vậy có lẽ là do số phận tạo nên. Từ nhỏ, Ngọc Thịnh toàn sống ở những xóm lao động nghèo nên không tránh khỏi việc hay đánh nhau với bạn bè. Điều đó vô tình làm anh lỳ lợm, khó bảo.

Vũ công Ngọc Thịnh.

Ngọc Thịnh tâm sự, khi anh mới hai tuổi, cả nhà bị đuổi ra đường vì mâu thuẫn với gia đình bên nội. Họ bắt đầu kiếp sống không nhà không cửa, nay đây mai đó. Sau đó, ba mẹ anh thuê được căn nhà trọ, nhưng ở không bao lâu thì bị đuổi vì không trả nổi tiền nhà. Ngọc Thịnh còn nhớ, thời điểm đó ba mẹ anh phải làm việc rất cật lực nhưng vẫn không đủ sức nuôi 3 đứa con. Nam vũ công chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ, nhưng là sự cố gắng hết sức của ba mẹ anh và gia đình phía bên ngoại.

Cũng trong năm đó, Ngọc Thịnh biết đến bộ môn Hiphop khi vô tình nhìn thấy các nhóm tập ở ngoài đường. Vì quá mê nên anh cũng tập theo. Cơ hội đến khi Ngọc Thịnh quen biên đạo Hà Lê, được anh ngỏ lời đưa ra Hà Nội đào tạo bộ môn này, khi rảnh rỗi sẽ được đi biểu diễn. Ngọc Thịnh suy nghĩ, nếu ra thủ đô thì anh sẽ tự nuôi bản thân mình, không còn làm phiền đến ba mẹ nữa nên đồng ý. Khi ấy, anh cũng không hình dung được nếu sống xa gia đình mình sẽ thế nào.

Ngọc Thịnh ra Hà Nội được 4 năm, quen biết và chơi thân với Cường Seven, Đình Hải. Trong thời gian đó, ở miền Nam ba anh bị tai biến, nằm liệt giường. Đầu năm 2013, bệnh tình của ba có dấu hiệu ngày càng nặng, nên Ngọc Thịnh quyết định trở về Sài Gòn. Đôi lúc anh suy nghĩ, nếu ngày trước không quyết tâm ra đi, có lẽ càng trở thành gánh nặng của hai đấng sinh thành.

Ngọc Thịnh không hối hận, vì hành động nào cũng có lý do của nó. Sự ra đi đó đã đưa anh đến với nghệ thuật nhảy múa, và hôm nay anh mới có tên trong cuộc thi So you think you can dance phiên bản Việt. Ngọc Thịnh không giấu giếm tham vọng chiến thắng và trở thành một ngôi sao. Anh muốn mình giành ngôi vô địch để được nhiều người biết đến, để được chia sẻ câu chuyện về ước mơ, khát vọng đến những bạn có hoàn cảnh giống mình.

Ngọc Thịnh được chú ý không chỉ bởi tài năng mà còn ở ngoại hình sáng sân khấu.

Những tuần qua, Ngọc Thịnh đều hoàn thành tốt vai trò của mình và thường nhận được nhiều lời khen ngợi từ các giám khảo. Trong 6 đêm thi, anh xuất sắc vượt qua thử thách của 4 liveshow đầu tiên với phong độ tốt, chỉ riêng hai tuần gần đây liên tiếp rơi vào vòng nguy hiểm. Điều này khiến nhiều người e ngại ngôi vị Quán quân ngày càng trở nên xa tầm tay của Ngọc Thịnh.

Hot boy tỏ ra khá ngạc nhiên về kết quả bình chọn, bởi hai tuần qua cũng là hai đêm thi anh thấy hài lòng về mình nhất. Anh cho biết, sẽ cố gắng hơn nữa để tạo ấn tượng cho người xem, bởi "người chiến thắng cần nhất là phải có dấu ấn".

Hàn Quốc Việt