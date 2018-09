Hot boy Đình Hải bất ngờ bị loại khỏi 'Bước nhảy'

Chàng trai sở hữu ngoại hình đẹp và những bước nhảy điêu luyện là thí sinh duy nhất rời cuộc thi, tối 27/10.

Tối 27/10, đêm công bố kết quả liveshow 4 Thử thách cùng bước nhảy 2013 diễn ra đầy kịch tính và bất ngờ. Ba cặp thí sinh vào vòng nguy hiểm và phải thi Thử thách 30 giây gồm Minh Tú - Đình Hải, Ngọc Anh - Ngọc Tuấn và Lan Anh - Hoàng Minh. Tuần này, ban tổ chức chỉ loại một thí sinh nam, vì Ngọc Tiên đã tự xin rút do đang mang thai.

Sáu vũ công đã thể hiện hết mình với những phần thi 30 giây ấn tượng. Mỗi thí sinh đều tận dụng cơ hội được xem như cuối cùng này để chứng minh năng lực cá nhân. Cuối cùng, ban giám khảo quyết định cho Đình Hải dừng bước. Đây là một quyết định khiến nhiều khán giả lẫn thí sinh ngạc nhiên. Giám khảo Chí Anh nhận xét, Đình Hải biểu diễn có cảm xúc, phần nào lấn át đi kỹ thuật chưa thực sự tốt của anh. Theo kiện tướng dancesport, mỗi bài diễn của Đình Hải luôn chất chứa tâm tư của một người từng trải trong cuộc sống.

Đình Hải vui vẻ rời cuộc chơi với một chân bị băng bó.

Trước đó, trong phần thi thử thách, Đình Hải là người biểu diễn cuối cùng. Tuy đang bị chấn thương ở chân, chàng trai đến từ Hải Phòng vẫn nhảy hết sức bằng những động tác mạnh mẽ, dứt khoát. Khi anh vừa hoàn thành phần thi, bác sĩ đang túc trực ở cánh gà lập tức đón anh vào để kiểm tra chấn thương.

Khi bị loại, Đình Hải cố gắng kìm những giọt nước mắt. Hot boy chia sẻ, anh thấy tiếc nuối khi không có cơ hội múa bài ballet mở màn mà anh rất thích, cũng như chưa thể hoàn thành tốt phần thi 30 giây vì chấn thương. Cắn răng chịu đau đớn, Đình Hải vẫn gửi lời đến bố mẹ: "Thấy con trên sân khấu thế này nhưng thật ra con không sao đâu". Chàng trai từng được kỳ vọng trở thành quán quân của So you think you can dance mùa thứ hai còn nhắn nhủ các vũ công, hãy sống hết mình vì đam mê.

Đêm công bố kết quả mở màn bằng tiết mục múa ballet đương đại Hello Vietnam rất sâu lắng và đầy cảm xúc của 14 thí sinh. Trong đêm, khán giả còn được thưởng thức màn trình diễn của ca sĩ Thu Thủy, Ngô Kiến Huy và Hải Châu - Quán quân Tôi là người chiến thắng 2013.

