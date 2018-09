Hồng Quế tự lái ô tô sang đi thử đồ

Tối qua, Hồng Quế thử rất nhiều trang phục nằm trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Xuân Lê. Bộ sưu tập sẽ được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malta. Chương trình diễn ra vào 28/8 tại Nhà hát Hoàng gia Malta, do Đại sứ quán Italy tổ chức. Ngoài Hồng Quế, show diễn còn có nhiều gương mặt nổi tiếng khác như: Hoa hậu đền Hùng Giáng My, Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2014 Jennifer Chung, Hoàng Thùy, Trang Nhung, Minh Triệu, Oanh Yến, Vũ Tuấn Việt, Đinh Minh Quân, Quách An An... và một số người mẫu quốc tế.