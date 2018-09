Hồng Nhung gây tranh cãi vì ưu ái Cát Tường

Ở phần dự thi của mình, Thái Quang hát 'You raise me up' khá tinh tế. Anh xử lý những nốt cao dễ dàng, không bị 'phô'. Hồng Nhung đánh giá, Thái Quang luôn hát dễ thương, chân thành. Riêng Quốc Trung khuyên Thái Quang cần rèn luyện thêm về kỹ thuật để bài hát kinh điển hoàn hảo như pha lê, không bị tỳ vết gì (xem video).