Hồng Minh The Voice Kids muốn nổi tiếng như Mỹ Tâm

Thí sinh 9 tuổi của ‘Giọng hát Việt nhí’ có ước mơ được giống như thần tượng của em.

Trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2015, Hồng Minh đến từ Đà Nẵng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vòng chung kết. Tại vòng Giấu mặt em đã thuyết phục được 4 huấn luyện viên cùng nhấn nút chọn. Với ca khúc Papa, Hồng Minh khiến nhạc sĩ Dương Khắc Linh phải nổi da gà vì giọng hát truyền cảm, đầy nội lực. ( Xem Video )

Bước vào vòng thi Đối đầu, ‘Công chúa tóc mây’ tiếp tục tạo nên dấn ấn đẹp khi cùng hai bạn đồng đội thể hiện ca khúc Xin cho tôi. Lần đầu tiên thử sức với nhạc Trịnh, cô bé 9 tuổi thực sự ‘gây sốc’ với cách thể hiện tình cảm qua từng câu hát. ( Xem Video)

‘Con đến với Giọng hát Việt nhí không phải vì mục tiêu giành giải quán quân hay á quân mà vì chương trình rất hay, con muốn có cơ hội để được hát trước nhiều khán giả’. Hồng Minh chia sẻ về lý do đến với cuộc thi. Ngoài việc được biểu diễn trên sân khấu lớn, em còn hào hứng với sân chơi này bởi được tham gia các buổi học thanh nhạc cùng những vị huấn luyện viên nổi tiếng và giúp mình tiến bộ lên từng ngày.

Khi được hỏi về dòng nhạc và thần tượng âm nhạc mình yêu thích nhất, Hồng Minh không giấu giếm em thích nhạc nhẹ và hâm mộ ca sĩ Mỹ Tâm. Cô bé yêu mến ca sĩ Mỹ Tâm vì là đồng hương Đà Nẵng, hơn nữa Mỹ Tâm có giọng hát hay, tính cách thẳng thắn, thường xuyên đi làm tự thiện và rất nhẹ nhàng với các em nhỏ. Hồng Minh cũng muốn sau này lớn lên sẽ nổi tiếng và được đông đảo khán giả yêu mến như thần tượng của mình.

Bên cạnh sự nổi bật của Công Quốc, Thế Thanh, Phương Khanh... Hồng Minh cũng là một gương mặt thu hút được sự quan tâm của ban giám khảo và khán giả truyền hình.

Sở hữu mái tóc dài vì thế cô bé được các huấn luyện viên dành tặng biệt danh 'Công chúa tóc mây'.

Từ ngày còn học mẫu giáo, Hồng Minh đã là một cây văn nghệ của trường, đến năm 6 tuổi cô bé đã giành được rất nhiều giải thưởng tại các cuộc thi ca hát cấp thành phố như: Huy chương vàng tại cuộc thi Em đi trong nắng xuân, Búp bê xinh Thành phố, Hội hoa xuân, giải nhất Tiếng hát măng non. …

Hồng Minh cho biết, mẹ là người truyền cảm hứng âm nhạc và là người dạy em hát, dựng bài cho em mỗi khi tham gia các chương trình văn nghệ của trường cũng như các cuộc thi. Điều đặc biệt, dù còn nhỏ tuổi nhưng Hồng Minh lại rất thích thể hiện những ca khúc dành cho người lớn như: Đứa bé, Mẹ yêu con, Let it go, Bà tôi…

Hồng Minh thổ lộ: "Con biết những ca khúc mình lựa chọn không phù hợp với lứa tuổi, nhiều người bảo nhạc đó già. Nhưng con rất thích những bài hát đó vì lời ca ý nghĩa, giai điệu rất hay và có thể giúp con phô diễn được giọng hát khi tham gia các cuộc thi".

Mỗi khi chọn bài hát để biểu diễn, Hồng Minh và mẹ của em thường trao đổi rất kỹ và đa phần đều là những ca khúc nói về tình yêu thương giữa con người với con người, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình. Bên cạnh dòng nhạc nhẹ mà em yêu thích, Hồng Minh còn dành rất nhiều tình cảm cho dòng nhạc Phật giáo ( Xem Video ). Từ năm 6 tuổi cô bé đã được tham gia rất nhiều chương trình ca nhạc từ thiện, hát phục vụ ở các chùa. Năm 2014, Hồng Minh vinh dự là giọng ca nhí đại diện cho Việt Nam tham dự biểu diễn ở Đại lễ phật đản liên hiệp quốc – Vesak 2014 tổ chức tại Bái Đính (Ninh Bình).

Lần đầu tiên hát nhạc Trịnh Hồng Minh rất lo lắng nhưng nhờ sự chỉ bảo tận tình của thầy Hồ Hoài Anh và cô Lưu Hương Giang đã giúp em hoàn thành tốt phần thi ở vòng 'Đối đầu'.

Hồng Minh hy vọng tại vòng live show được tổ chức vào ngày 12/9, tiết mục của em sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả xem truyền hình.

Không chỉ hát hay, Hồng Minh còn là một cô bé đa tài, em biết chơi đàn tranh và từng giành giải nhất cuộc thi piano kỹ thuật số cấp thành phố, giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ phần mềm tin học sáng tạo, giải nhất cuộc thi An toàn giao thông cấp Quốc gia, giải 3 cuộc thi Hùng biện cấp TP… và liên tục trong nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năng nổ trong hoạt động văn hóa văn nghệ của trường, gương mẫu trong vai trò lớp trưởng và thường xuyên dẫn đầu về thành tích học tập giúp Hồng Minh luôn được thầy yêu, bạn quý.

Bài và ảnh: Mai Khánh