Hồng Diễm từng dọa bỏ quay 'Cả một đời ân oán' vì bị đồng nghiệp trêu

Đạo diễn Bùi Tiến Huy và các diễn viên nhiều lần bắt sâu dí vào người Hồng Diễm khiến cô hét lên vì sợ hãi.

Càng gần đến kết phim, Cả một đời ân oán càng thu hút khán giả truyền hình vì khúc mắc, hiểu lầm giữa các nhân vật chính được đẩy lên cao trào trước khi những mưu mô bị bại lộ. Ở phần 2, phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu của cả hai miền Nam - Bắc như: NSƯT Mỹ Uyên, Mạnh Trường, Hồng Đăng, Lan Phương, Hồng Diễm, Thùy Anh, Huỳnh Anh, Hạ Anh, Anh Tuấn... Trái với khoảng cách thế hệ trong phim, các diễn viên ngoài đời rất thân thiết và thường xuyên trêu đùa nhau ở hậu trường. Mạnh Trường cho biết mỗi khi đến trường quay, mọi người đều cười nói rôm rả và thỉnh thoảng đùa giỡn để tạo sự vui vẻ, giảm không khí căng thẳng.

Hồng Diễm là một trong những nhân vật bị trêu nhiều nhất trong đoàn phim. Thùy Anh, người đóng vai Tú, tiết lộ với Ngoisao.net: "Tôi là cây hài, rất hay trêu các anh chị trong đoàn. Tôi thường hùa vào trêu mọi người, nhất là chị Diễm. Biết chị ấy rất sợ sâu bọ nên mọi người hay gắp sâu lên người hoặc để lên tay nắm cửa xe của chị ấy. Chị ấy nhiều lúc sợ đến mức khóc thét lên. Vì đã quá quen rồi nên sau mỗi lần như thế, chị Diễm cũng không dỗi đâu".

Diễn viên Hồng Diễm tại buổi họp báo giải thưởng VTV cách đây một năm.

Diễn viên Mạnh Trường, người thủ vai Đăng, cũng thừa nhận anh hay trêu Hồng Diễm vì thấy "đàn chị" là người hoà đồng, vui tính. Thiện Tùng (vai Hoà) thì thấy Hồng Diễm là một phụ nữ toàn diện, khó có điểm nào để chê. Điều duy nhất mà anh không thích ở bạn diễn chính là việc cô quá mong manh, chỉ cần mọi người nhắc đến những con vật gây sợ hãi là cô tin ngay và hét lên.

Hồng Diễm thừa nhận cô rất sợ sâu bọ. Đạo diễn Bùi Tiến Huy chính là người thường xuyên bày trò, cầm đầu các thành viên còn lại trong đoàn làm phim trêu cô. Tuy nhiên, Hồng Diễm phủ nhận chuyện mình nhiều lần khóc thét lên vì sợ hãi. "Tôi chỉ hay giật mình và hét lên thôi chứ không đến mức khóc thét. Từng này tuổi rồi mà còn khóc vì con sâu thì buồn cười quá", nữ diễn viên nói.

Vì thường xuyên bị đồng nghiệp bắt sâu dí lên người nên cô càng dễ giật mình. Kể về trò đùa kinh khủng nhất mà các đồng nghiệp dành cho mình, Hồng Diễm cho biết đạo diễn Bùi Tiến Huy và quay phim từng dàn cảnh để "hại" cô. Sau khi kết thúc các cảnh quay, cô ra ôtô đi về thì thấy một con sâu vừa to vừa dài hơn ngón tay ngoe nguẩy ở tay nắm cửa xe. Vì quá sợ, cô thét lên rồi chạy đi. Đạo diễn và quay phim lúc ấy đã phục sẵn ở ôtô bên cạnh, ghi lại toàn bộ cảnh đó và dựng thành phim cho mọi người xem.

Hồng Diễm và Mạnh Trường trong một cảnh quay tại Cô Tô khi thực hiện 'Cả một đời ân oán'.

"Tôi từng nói anh Huy và cả đoàn rằng nếu đạo diễn cũng như mọi người tiếp tục trêu nữa, tôi sẽ bỏ quay. Tuy nhiên, tôi chỉ giận dỗi lúc đó và dọa vậy thôi chứ chưa đến mức nghỉ quay thật", Hồng Diễm vừa cười vừa chia sẻ. Dù bị trêu nhiều, Hồng Diễm vẫn thấy thoải mái khi đóng Cả một đời ân oán vì đoàn làm phim lúc nào cũng vui vẻ. Cô tiết lộ diễn viên nào trong đoàn cũng từng bị mọi người bày trò chọc ghẹo. Chỉ riêng Hồng Đăng và Mạnh Trường là không ai có thể trêu nổi vì họ là "thánh lầy". "Anh Đăng và Mạnh Trường tha không chọc ai thì thôi chứ đố ai trêu được họ", nữ diễn kể.

Trong Cả một đời ân oán, Hồng Diễm vào vai Dung, một phụ nữ xinh đẹp, đảm đang nhưng gặp nhiều truân chuyên. Thuở son trẻ, cô yêu Phong (Hồng Đăng) nhưng lại cưới Đăng (Mạnh Trường) theo mong muốn của mẹ. Sau khi làm dâu Vũ Gia, cô liên tục gặp những tình huống trớ trêu, khó xử khi biết Phong chính là anh trai cùng cha khác mẹ của chồng. Sự xuất hiện của Diệu (Lan Phương) sau này càng khiến cuộc sống của cô đảo lộn.

Thất lạc con gái Nguyên An, Dung bỏ đi, trầm mình tự tử không thành rồi phát hiện mình đã có thai. Hai mươi năm sau, khi quá khứ tưởng như đã ngủ yên, cuộc sống của cô một lần nữa bị đảo lộn vì gặp lại các thành viên của Vũ Gia. Phim chuẩn bị chiếu đến tập cuối. Ở tập 69 phát sóng tối 15/7, thân phận của Tú (Thuỳ Anh) đã bại lộ, Đăng bị thương nặng vì đỡ thay cho Dung nhát dao từ Diệu... Mọi nút thắt sẽ được mở và thân phận của Nguyên An thật sẽ được sáng tỏ trong tập 70. Phim do đạo diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy thực hiện.

Trích đoạn tập 69 'Cả một đời ân oán' *Trích đoạn tập 69 'Cả một đời ân oán'