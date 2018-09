Hơn 10.000 khán giả cuồng nhiệt với Sơn Tùng M-TP

Đêm nhạc còn có sự tham gia của Khởi My - Quán quân 'Gương mặt thân quen 2013'. Khởi My là gương mặt rất được giới trẻ yêu thích nhờ loạt chương trình truyền hình mà cô làm MC. Chưa kể, cô còn sở hữu không ít bài hit trong sự nghiệp ca hát. Do đó, khi Khởi My xuất hiện trong đêm nhạc, khán giả hò reo cổ vũ. Đáp lại tình cảm đó, Khởi My thể hiện 'Người yêu cũ', 'Đêm trăng tình yêu remix' và 'I don't want'. Nữ ca sĩ người Đồng Nai còn giao lưu rất vui nhộn, hài hước.