Học trò Đoan Trang nổi bật trong đêm hoạt hình

Thùy Dương - Minh Châu chọn dance sport và đương đại khi kể câu chuyện xúc động về hai chú vẹt trong khu rừng nhiệt đới. Đang sống hạnh phúc, hàng ngày vui đùa qua những điệu nhảy sôi động thì một sự cố xảy ra, cô chị bị bắn, cô em đau đớn ôm xác chị. Minh Châu vì quá nhập vai đã rơi nước mắt thật ở cảnh cuối cùng. Lâm Vinh Hải, Quán quân So you think you can dance cho biết, bài thi phức tạp vì có hai trạng thái cảm xúc vui buồn trái ngược. Thế nhưng, hai bé hoàn toàn nhập vai và làm tốt hơn những gì anh nghĩ. Bản thân Thủy Tiên mong rằng, qua bài thi với thông điệp về nạn săn bắn thú rừng, con người sẽ có ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường sống. (xem video)