Học trò của Đông Nhi từng không thể tập trung thi đấu

Thu Hà từng gây ấn tượng ở vòng Đối đầu khi hóa thành cô dâu trên sân khấu và thể hiện ca khúc 'Xin anh đừng' cùng bà mẹ đơn thân Giáng My. Phần thi của Thu Hà và Giáng My được tất cả các huấn luyện viên đánh giá cao, đặc biệt ở cảm xúc hòa quyện. Đông Nhi chia sẻ màn trình diễn này khiến cô tự hào và cảm ơn hai học trò đã mang đến một tiết mục khiến khán giả phải thổn thức. Sự xuất sắc của cả hai học trò khiến Đông Nhi gặp rất nhiều khó khăn khi phải đưa ra quyết định trao phần thắng cho bà mẹ đơn thân Giáng My. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên này sau đó đã 'sửa sai' bằng cách cứu Thu Hà. Vì vậy, hot girl gốc Nam Định này trở thành thành viên cuối cùng trong đội Đông Nhi bước vào vòng Đo ván. Nhận xét về thí sinh này, Đông Nhi cho biết Thu Hà có sự tiến bộ vượt bậc, cảm xúc và cá tính riêng trong giọng hát cũng như còn nhiều tiềm năng để khai phá.