Học trò của Đông Nhi gây bất ngờ khi hát nhạc Trịnh cùng Cẩm Vân tại The Voice

Mở đầu chương trình, 4 thí sinh Ali Hoàng Dương, Hiền Hồ, Anh Tú, Hiền Mai cùng hòa giọng trong tiết mục tốp ca 'We are the voice '. Các huấn luyện viên cũng lên sân khấu để ủng hộ học trò.