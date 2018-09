Hoàng Yến đã ra viện và khẳng định không tự lái xe 

Cô cho biết đã về nhà an toàn và tình hình sức khỏe cũng ổn hơn.

Theo thông tin mới nhất từ bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - nơi Hoàng Yến đang điều trị - thì siêu mẫu không gặp vấn đề nghiêm trọng nào. "Tuy nhiên, đó mới chỉ là ngoại thương, còn nội thương thì phải theo dõi, làm thêm một số chuẩn đoán nữa mới có kết quả chính xác". Hiện tại, siêu mẫu vẫn đang được giữ lại bệnh viện để truyền dịch vì sức khỏe còn yếu. Vị bác sĩ này còn cho biết, ông không tiện cung cấp chi tiết hồ sơ bệnh án vì nhiều lý do.

Từ sáng 4/11, nhiều bạn bè, các fan và phóng viên đã chờ đợi khá đông trước phòng bệnh của Hoàng Yến, tuy nhiên bác sĩ và người nhà rất hạn chế cho người ra vào. Các nhân viên bệnh viện cũng tỏ ra e dè khi được hỏi thăm tình hình về siêu mẫu. Theo một bác sĩ, đây là động thái theo yêu cầu của người nhà để bệnh nhân yên tâm nghỉ ngơi, tránh sự làm phiền của người lạ.

Hoàng Yến vui vẻ tạo dáng nhắng nhít cho bạn bè chụp.

Ngoại trừ mẹ ruột, bạn bè cô cũng được bác sĩ yêu cầu chỉ vào thăm ít phút và hạn chế nói chuyện với Yến. Khi được hỏi thăm, mẹ Hoàng Yến chia sẻ ngắn gọn con mình vẫn còn đang đau đầu, buồn nôn nên ngủ khá nhiều. Tình thần cô cũng không ổn định nên rất hạn chế nói chuyện. Chiều 4/11, Hoàng Yến đã khỏe hơn tuy thần sắc vẫn còn rất xanh xao, tiều tụy. Cô còn tạo dáng nhí nhảnh và nở nụ cười trước ống kính cho thí sinh Siêu mẫu Lại Thanh Hương chụp và post lên trang cá nhân để mọi người đỡ lo lắng.

Nhưng do đau đầu, Hoàng Yến cho biết cô không nhớ gì về vụ tai nạn ô tô. Cô cập nhật trên Facebook của mình: "Thì ra tui không phải là người lái xe". Khi đã tỉnh táo, trong cuộc trò chuyện với các phóng viên, cô tái khẳng định mình chỉ ngồi ghế phụ và cũng không say xỉn. Trong khi đó, theo thông tin từ Công an Quận 1 TP HCM, một nhân chứng đi cùng Hoàng Yến cho biết cô đã uống 3 chai bia trước khi về nhà và cũng là người cầm lái trong thời điểm chiếc xe bị lật.

Sáng nay 5/11, Hoàng Yến đã được bác sĩ cho xuất viện. Tình trạng sức khỏe của cô đã ổn hơn nhiều. Siêu mẫu cập nhật trên trang cá nhân: "Cả ơn tất cả bạn bè, người thân và những học sinh thân yêu đã lo cho Yến trong suốt những ngày qua, Yến đã về nhà bình an vô sự. Mọi người đừng lo lắng gì cả nhé. Sẽ sớm tung hoành sàn diễn lại nay mai thôi".

Quỳnh Anh