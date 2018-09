Bộ phim 'Kế hoạch đổi chồng' mới khởi chiếu, do Hoàng Yến Chibi đóng chính, mang lối kể nhạt nhẽo và kém thuyết phục.

Kế hoạch đổi chồng do đạo diễn Trần Nhân Kiên thực hiện, làm lại từ phim điện ảnh Hàn Quốc All About My Wife ra mắt năm 2012. Trong phim, Hoàng Yến Chibi vào vai Dung – cô vợ ở nhà làm nội trợ, khó tính, nóng nảy và nói nhiều, Quang Đăng vào vai Quân – anh chồng sợ vợ của Dung. Quá mệt mỏi với tính cách của vợ, Quân thuê Khương (Trương Thanh Long) – một gã nổi tiếng đào hoa tán tỉnh Dung, khiến cô rời bỏ anh.

Teaser phim 'Kế hoạch đổi chồng' Trailer phim 'Kế hoạch đổi chồng'

Mượn một tình huống thú vị và hiếm thấy trên màn ảnh - chồng “bẫy” vợ ngoại tình, bộ phim khắc họa hiện thực hôn nhân trái ngược với mộng tưởng của không ít cặp vợ chồng trẻ. Phim mở đầu khá hấp dẫn với những lát cắt ngắn gọn về cuộc gặp gỡ định mệnh và những tháng ngày hẹn hò mật ngọt giữa Dung và Quân.

Chuỗi cảnh kế tiếp miêu tả cuộc sống của họ sau một năm kết hôn trong không khí nhẹ nhàng và dí dỏm. Dung ngày càng biến thành “vợ hổ”, ăn mặc xuề xòa, hay cằn nhằn, dễ nổi nóng. Quân lặng lẽ “gặm nhấm” sự căng thẳng khi sống bên Dung, nhưng vô tình để lộ bản tính ích kỷ và lười nhác của anh. Cặp nhân vật chính mang nhiều nét tính cách của những người chồng, người vợ ngoài đời. Cuộc hôn nhân của họ phần nào tái hiện thực tế đời thường.

Dung (Hoàng Yến Chibi) ép Quân (Quang Đăng) uống nước trái cây ngay cả trong lúc... đi vệ sinh.

Nhân vật Dung ban đầu khiến người xem thiếu thiện cảm và bật cười bởi tâm lý chăm bẵm, kiểm soát chồng quá mức. Song càng về sau, người ta càng thấm thía nỗi cô đơn của cô gái này. Cô lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, cả ngày bận bịu làm việc nhà, không giao tiếp với ai. Dung và Quân trở thành vợ chồng, dọn về sống chung một nhà, vậy mà khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Nỗi niềm của Dung ít nhiều chạm tới tâm tư của những người vợ.

Từ khi tuyến vai Khương xuất hiện, bộ phim bắt đầu lộn xộn, để lộ sự mất kiểm soát của đạo diễn trong cách kể chuyện. Kế hoạch đổi chồng được lược ngắn từ một kịch bản gốc của Hàn Quốc dài hơn hai tiếng, song trong quá trình này, đạo diễn Trần Nhân Kiên kết nối chưa đến nơi đến chốn các cảnh phim, khiến mạch truyện rời rạc.

Nhiều tình huống truyện được xử lý chưa thỏa đáng. Sự rung động của Dung trước Khương và tác động của điều này đối với Quân đều không được thể hiện rõ ràng qua chi tiết phim hay biểu cảm của nhân vật, mà phụ thuộc hoàn toàn vào lời tự sự của nhân vật. Cảm xúc thực sự Khương dành cho Dung cũng không được giải đáp. Chưa hết, nhiều chi tiết hài khá nhạt nhẽo và kém duyên, đẩy câu chuyện phim trôi đi mà thiếu điểm nhấn.

Trương Thanh Long trong vai Khương.

Vào vai bà nội trợ dữ dằn, Hoàng Yến Chibi tiếp tục chứng tỏ sự nỗ lực và tiến bộ trong diễn xuất. Vai Dung lần này vừa ngổ ngáo vừa lãng mạn, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, là sự tổng hòa của hai nhân vật Hồng Hoa trong Cô gái đến từ hôm qua và Hiểu Phương trong Tháng năm rực rỡ. Biểu hiện của cô chưa thực sự xuất sắc nhưng ở mức tròn vai, có cảm xúc, đưa Hoàng Yến thoát mác ca sĩ đóng phim. Nhược điểm lớn nhất là cô sở hữu gương mặt quá trẻ thơ, gây cảm giác nhiều not nớt so với nhân vật.

Hoàng Yến Chibi mang gương mặt trẻ thơ vào vai bà nội trợ.

Về phần nam chính Quang Đăng, anh không tệ như danh xưng “hoàng tử mặt đơ” nhiều người gán cho. Nam vũ công diễn hình thể và thoại khá tự nhiên, song biểu cảm của anh còn lộ cảm giác gồng, khiên cưỡng trong nhiều cảnh phim. Các tình huống diễn tâm lý là một trở ngại lớn với một “diễn viên tay ngang” như Quang Đăng.

Tạo hiệu ứng nhất giữa cặp đôi diễn viên là cảnh phim họ khiêu vũ ở gần đoạn mở đầu, phô diễn lợi thế về chuyển động hình thể của cả hai, gợi cảm giác ngọt ngào và lãng mạn.

Đi qua phần mở đầu khá lôi cuốn, Kế hoạch đổi chồng càng về sau càng để lộ sự vụng về của đạo diễn, cho thấy nhiều chi tiết vụn vặt, thiếu liên kết, kém thuyết phục.

Phong Kiều