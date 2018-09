Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên tham gia lễ hội Monsoon

Hai giọng ca có phong cách bốc lửa sẽ biểu diễn cùng các nghệ sĩ khác như Uyên Linh, Lê Cát Trọng Lý...

Sau thành công vào năm ngoái, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa (Monsoon) do nhạc sĩ Quốc Trung tổ chức đã trở lại vào mùa thu này. Chương trình diễn ra trong suốt 4 ngày từ 8, 9, 10 và 11/10 tại Hoàng Thành Thăng Long, với mục tiêu mang đến cho khán giả không gian âm nhạc quốc tế văn minh, đa màu sắc về thể loại và có chất lượng nghệ thuật cao.

Vào năm ngoái, Monsoon đã quy tụ được nhiều nghệ sĩ từ Đan Mạch, Anh, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản... và 3 diva Hà Trần, Thanh Lam, Hồng Nhung. Tuy nhiên, năm nay, ban tổ chức thay luồng gió mới khi mời những cái tên hot trong làng nhạc trẻ biểu diễn gồm: Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Uyên Linh, Kimmese, Trung Quân Idol, Tiên Tiên, Phạm Anh Khoa, Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Lê Cát Trọng, dàn nhạc Rhapsody Philharmonic. Hai DJ từng gây chú ý tại The Remix là Slim V, Hoàng Touliver cùng các thành viên trong Spacespeakers cũng góp mặt trong chương trình.

Hoàng Thùy Linh và Tóc Tiên sẽ cùng đọ vẻ nóng bỏng trong chương trình.

Về phía các nghệ sĩ quốc tế, Monsoon nhận được đồng ý của các ban nhạc đương đại như: WhoMadeWho (Đan Mạch), Samaris (Iceland), Catfish (Pháp), From The Airport (Hàn Quốc), Great Mountain Fire (Wallonie-Bruxelles, Bỉ), ca sĩ Samsaya (Na Uy), Thomas Oliver (New Zealand)... Ngoài ra, Matt Robertson (Anh), nghệ sĩ nhạc điện tử, nhà sản xuất âm nhạc cho nữ nghệ sĩ đương đại hàng đầu Bjork - cũng sẽ đến Hà Nội vào tháng 10.

Ban tổ chức cho biết, họ đã mất rất nhiều thời gian đàn phán mới có thể ký được thỏa thuận của Matt Robertson. Nhà sản xuất nổi tiếng này không có bất cứ hoạt động nào tại châu Á vào tháng 10, nhưng hiệu ứng thành công của Monsoon năm ngoái đã thuyết phục được anh.

Matt Robertson, nhà sản xuất âm nhạc cho ca sĩ Bjork.

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa bán vé ở các mức: 220.000 đồng/đêm và 600.000 đồng/4 đêm. Ban tổ chức còn có mức vé ưu đãi 600.000 đồng/1 đêm và 1.500.000 đồng/4 đêm, trong đó, khán giả mua vé có lối đi riêng vào khu vực tốt, được phục vụ đồ uống miễn phí. Ngoài ra, khi đặt vé online sớm từ ngày 13 đến 25/8, người hâm mộ có thể may mắn sở hữu một trong 6.000 vé rẻ: 100.000 đồng/1 đêm, 300.000 đồng/4 đêm.

Quỳnh Như