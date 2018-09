Hoàng Thùy Linh sexy hết cỡ trên sân khấu

Sau khi bị gạt tên ra khỏi The Remix một cách đầy bất ngờ, Hoàng Thùy Linh im lặng, không phát biểu bất kỳ điều gì. Cô tập trung vào công việc và chuẩn bị tung MV 'Just you' được bật mí là sẽ rất độc đáo.