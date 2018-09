Hoàng Thùy Linh nóng bỏng trong MV mới

Trong MV 'Just you', nữ ca sĩ cuốn hút với những động tác vũ đạo vô cùng sexy.

Ngày 9/2, Hoàng Thuỳ Linh vừa giới thiệu MV Just you, lập tức tạo nên một "cơn sốt" với các fan của cô. Ngay cả Hoàng Thuỳ Linh cũng thú nhận, đây là MV cô thích nhất từ trước đến nay trong "kho" MV của mình. Nữ ca sĩ tung sản phẩm dịp này như một lời cảm ơn và là món quà đầu năm tặng những người luôn tin yêu, ủng hộ cô.

Just you do nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác. Hoàng Thuỳ Linh thấy vô cùng biết ơn nữ nhạc sĩ, vì dù rất bận rộn nhưng chị vẫn dành nhiều tâm huyết với ca khúc. Ngoài ra, không thể không nhắc đến những tên tuổi khác như DJ Hoàng Anh đã góp phần tạo cho Hoàng Thuỳ Linh những cảm xúc mạnh mẽ trong thời điểm này.

Hoàng Thuỳ Linh rất gợi cảm trong 'Just you'.

MV được quay hình khá đơn giản vì Hoàng Thuỳ Linh muốn người xem tập trung vào phần vũ đạo cũng như diễn xuất của cô. Để có được những hình ảnh đẹp, cô tập luyện rất vất vả và kỹ lưỡng trong từng chuyển động, với sự hỗ trợ của biên đạo Alexander Tú. MV còn có sự giúp sức của Long Halo khi thực hiện những kỹ xảo điện tử rất bắt mắt.

Với MV này, Hoàng Thuỳ Linh lần nữa khẳng định, cô vẫn luôn cố gắng trong từng bước đi với nghệ thuật, cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Trong năm 2015, nữ ca sĩ sẽ có thêm nhiều dự án ấn tượng để "trả nợ" tình cảm khán giả đã dành cho mình.

MV "Just you" - Hoàng Thuỳ Linh:

MV 'Just you' - Hoàng Thuỳ Linh

Hân Quy