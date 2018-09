Hoàng Thuỳ Linh hôn đắm đuối 'bạn trai tin đồn' Vĩnh Thuỵ

MV 'I'm Gonna Break (OK I'm Out)' là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Hoàng Thuỳ Linh sau khi rút khỏi The Remix. Đây cũng là ca khúc cô trình diễn trong đêm mở màn của cuộc thi. Nhạc phẩm do DJ TripleD sáng tác và Long Halo hoà âm. Khi chọn bài hát quay MV để mở màn cho chuỗi dự án trong năm 2016, Hoàng Thuỳ Linh đã không ngần ngại chọn 'I'm Gonna Break (Ok I'm Out)'.