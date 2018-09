Hoàng Thùy Linh eo thon trong MV mới

Mong muốn MV trở nên độc đáo, cô đã cùng ê kíp thực hiện 'one take' music video, có nghĩa toàn bộ MV được quay bằng một 'long take' duy nhất xuyên suốt từ đầu đến cuối và không hề có sự biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh hậu kỳ. Cách làm mạo hiểm này đòi hỏi Hoàng Thùy Linh và nhóm nhảy phải trình diễn hoàn hảo, không sai bất cứ một động tác nào chỉ trong một cảnh quay.