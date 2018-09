Hoàng Thùy Linh được ủng hộ hết mình dù gặp sự cố sân khấu

Chiều 1/4, Hoàng Thùy Linh đại diện nghệ sĩ Việt Nam tham gia biểu diễn trong chương trình ca nhạc giao lưu hữu nghị 'Đồng hành - Going on together' tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn. Ngoài Hoàng Thùy Linh còn có các nghệ sĩ Hàn Quốc như nhóm SNSD, NCT 127... Trong buổi diễn, Hoàng Thùy Linh bất ngờ gặp sự cố bị tuột dây kéo quần phía trước. Bên trong, nữ ca sĩ mặc quần thể thao màu trắng, nên cô tự tin cởi áo khoác ra để buộc ngang hông rồi tiếp tục diễn.