Hoàng Thùy Linh chung sân khấu với Shayne Ward

Giọng ca 'Rung động' sẽ biểu diễn cùng 'hoàng tử xứ sở sương mù' trong Lễ hội Glow tại Hà Nội.

Sau lần đến TP HCM vào tháng 4, cuối tháng 10 này, Quán quân X-Factor 2005 của nước Anh sẽ tái ngộ khán giả thủ đô. Đây là lần thứ ba, Shayne Ward tới Việt Nam. Năm 2008, anh từng khiến giới trẻ Hà Nội phát cuồng khi trình diễn trong chương trình H-Artistry.

Ban tổ chức tiết lộ, Shayne Ward sẽ đáp chuyến bay đến Hà Nội vào ngày 23/10. Sau đó anh dành thời gian để gặp gỡ giới truyền thông và có buổi giao lưu với khán giả tại một rạp chiếu vào 24/10. Tối 25/10, anh xuất hiện trên sân khấu Lễ hội Grow cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam gồm: Hoàng Thùy Linh, Tuấn Hưng, Hoàng Tôn, Kimmese, Min, nhóm nhảy St.319, Hà Lê và nhóm nhảy Sacred, nhóm nhảy SpaceSpeakers... Biểu diễn cùng Shayne Ward trong chương trình lần này còn có DJ Cott Kirby, người bạn đồng hành của anh tại show diễn TP HCM hồi tháng 4 vừa qua. Không chỉ hát lại những hit quen thuộc, Shayne Ward dự kiến sẽ giới thiệu một số ca khúc mới, nằm trong sản phẩm sắp phát hành của anh.

Bên cạnh chương trình ca nhạc có Shayne Ward và nhiều nghệ sĩ Việt, Lễ hội Grow vào ngày 25/10 còn có nhiều hoạt động thú vị khác dành cho giới trẻ. Công viên nước Hồ Tây, địa điểm diễn ra lễ hội sẽ được biến thành các không gian sáng tạo, mô phỏng hình ảnh thiên nhiên như thác nước, khu vườn bí mật, tường graffiti dạ quang, khu vực trải nghiệm 3D... Khán giả có thể tham gia vẽ body painting bằng màu dạ quang, chụp hình trong thế giới Avatar và trải nghiệm nhiều trò chơi có giải thưởng.

Shayne Ward sinh năm 1984, là người chiến thắng trong cuộc thi The X-Factor của Anh, mùa thứ hai vào năm 2005. Đĩa đơn đầu tay của anh, That’s My Goal, là đĩa đơn bán chạy nhất tại xứ sở sương mù vào mùa Giáng sinh năm ấy. Nam ca sĩ được khán giả biết tới qua những ca khúc lãng mạn như No Promises, Stand By Me hay Until You...

Quỳnh Như