Hoàng Oanh, Chi Pu hoà giọng trong MV nói về ngày sinh nhật

Hai người đẹp góp mặt trong dự án MV về ngày sinh nhật.

MV Shine on your birthday được ghi âm và ghi hình bởi hàng loạt nghệ sĩ đang được yêu thích như Bằng Kiều, Tùng Dương, Tóc Tiên, Hari Won, Diễm My, Hồ Trung Dũng, Chi Pu, Hoàng Oanh, Thuý Vân, Lê Hiếu, Quốc Thiên, Phương Vy, Đức Tuấn, Tiêu Châu Như Quỳnh, Ái Phương, MTV, Chí Thiện, Võ Hạ Trâm... MV dài 6 phút, được coi là phần 1 của MV tổng thể dài hơn 10 phút, bao gồm hai ca khúc Shine on your birthday và A giving birthday. MV 10 phút sẽ ra mắt vào 5/1, sau đúng một tháng phần 1 được giới thiệu đến công chúng.

Hoàng Oanh (trái) và Chi Pu ở hậu trường buổi ghi hình MV.

Với triết lý sống: "Sinh nhật không chỉ là ngày để nhận về mà còn là ngày để cho đi và chia sẻ", ca khúc Shine on your birthday ra đời với phần lời được soạn bởi Đinh Nam Phương - Chủ tịch đồng sáng lập của quỹ từ thiện Nam Phương Foundation - và được viết nhạc bởi nhà báo Hà Quang Minh.

Ê kíp thực hiện kỳ vọng triết lý này sẽ được đón nhận rộng khắp không chỉ ở trong nước. Bởi, hai ca khúc đều được viết và thể hiện bằng tiếng Anh. Tham vọng của những người thực hiện dự án này là muốn mang đến cho Việt Nam và thế giới một ca khúc mới để tất cả cùng ca vang trong ngày sinh nhật.

Với tinh thần chia sẻ cao, toàn bộ nghệ sĩ tham gia vào dự án đều đồng thuận rằng, ngày sinh nhật là ngày để san sẻ hạnh phúc với những người khác. Mỗi ngày sẽ là một ngày sinh nhật của ai đó và sẽ thật tuyệt vời nếu như các ca khúc Shine on your birthday được vang lên. Sự yêu thương cũng được cho đi mỗi ngày thì đời sống sẽ tràn ngập niềm vui, để biến ngày sinh nhật của mỗi người trở thành một ngày sẻ chia đúng nghĩa.

Điều đặc biệt của dự án là sự góp mặt của các nghệ sĩ với tinh thần tự nguyện, không đòi hỏi cát-xê. Một số nghệ sĩ có lịch hoạt động, biểu diễn dày đặc nhưng vẫn cố gắng sắp xếp để tham gia cùng ê kíp. Ví dụ như nam ca sĩ Bằng Kiều đến phòng thu để hoàn thành phần góp giọng của mình vào lúc... 1h sáng. Tất cả những tình cảm của anh chị em nghệ sĩ đã thực sự làm cho những người thực hiện dự án thấy cảm động, hứng khởi và như được tiếp thêm động lực để cho ra những thành phẩm tốt nhất.

Hân Quy