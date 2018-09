Hoàng My sang Nhật gặp tài tử Keanu Reeves 

Á hậu Việt Nam sẽ trực tiếp phỏng vấn ngôi sao 'Ma trận' nhân dịp anh sang Tokyo dự ra mắt phim mới '47 Ronin'.

Là gương mặt đại diện của đoàn Việt Nam tham gia buổi ra mắt khu vực châu Á của bom tấn 47 Ronin, từ ngày 18/11, Hoàng My đã lên đường sang Tokyo (Nhật Bản) để chuẩn bị cho sự kiện. Á hậu chia sẻ, cô là một người mê phim ảnh nên vô cùng háo hức khi được mời dự chương trình.

Lấy cảm hứng từ bộ phim, Hoàng My thực hiện bộ ảnh hóa nữ võ sĩ mạnh mẽ.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện (từ 18 đến 21/11), Á hậu có dịp gặp gỡ và trực tiếp phỏng vấn đoàn phim 47 Ronin, trong đó có tài tử Keanu Reeves, đạo diễn Carl Rinsch. Ngoài ra cô cũng giao lưu với nhiều diễn viên nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc như: Hiroyuki Sanada (đóng phim Sunshine, The Last Samurai), Tadanobu Asano (đóng phim The Wolverine, Thor: The Dark World), nữ diễn viên được đề cử giải Oscar Rinko Kikuchi (đóng phim Babel, Pacific Rim) và Ko Shibasaki (đóng phim The Lady Shogun and Her Men, One Missed Call).

Hoàng My cho biết, trước khi sang Tokyo, cô đã tìm hiểu thông tin về bộ phim, đặc biệt là những câu chuyện xoay quanh bối cảnh của phim được quay tại Nhật Bản. Tranh thủ cơ hội này, người đẹp sẽ quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Cô nhờ nhà thiết kế Thuận Việt, một người anh thân thiết trong nghề chuẩn bị cho những bộ áo dài để diện tại sự kiện.

Từng trải qua một khóa đào tạo về diễn xuất tại Mỹ, Hoàng My hy vọng, thông qua chuyến đi, cô sẽ học hỏi thêm được nhiều bài học thú vị cho nghề nghiệp mà cô đang theo đuổi. Cô cũng mong sẽ sắp xếp được thời gian thăm quan một số danh lam thắng cảnh của Tokyo.

Đoàn phim bom tấn "47 Ronin" xuất hiện trong buổi họp báo tại Tokyo.

Bộ phim 47 Ronin là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Carl Rinsch, từng gây tiếng vang với phim ngắn The Gift (2000). Phim có mức kinh phí đầu tư lên tới 175 triệu USD và được thực hiện dựa trên truyền thuyết nổi tiếng của Nhật Bản về một nhóm võ sĩ được biết đến với cái tên Ronin ở thế kỷ 18.

Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu đầy sóng gió của 47 võ sĩ Samurai không được thừa nhận. Sau khi vị chủ tướng của họ bị hàm oan mà chết, nhóm võ sĩ lên kế hoạch trả thù cho sư phụ đồng thời lấy lại danh dự cho các Samurai. Từ quê hương, họ lên đường vượt nghìn trùng để tìm kiếm sự giúp đỡ của Kai (Keanu Reeves), một võ sĩ mang hai dòng máu Nhật - Anh từng bị họ từ chối cho gia nhập nhóm Ronin. Những Ronin này phải đối mặt với thế lực hắc ám, ma quỷ, phù thủy và những truyền nhân có đầy quyền năng luôn tìm cách hãm hại và tiêu diệt họ.

Phim sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam dưới định dạng 3D từ ngày 24/12.

Quỳnh Như