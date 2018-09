Hoàng Mỹ An diện bikini, khoe đường cong trên đảo Bali

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, từng đoạt ngôi Á quân cuộc thi 'Thử thách cùng bước nhảy 2013'. Cô là chị họ của Phan Hiển và từng là học trò của Khánh Thi. Nữ vũ công được phong kiện tướng dancesport quốc gia năm 2010. Trước khi đi Mỹ, Hoàng Mỹ An thường kết đôi nhảy cùng Phan Hiển. Tuy học nhảy múa từ nhỏ nhưng khi lớn lên Hoàng Mỹ An lại theo đuổi nghiệp ca sĩ. Cô hiện là giọng ca độc quyền của trung tâm Thuý Nga. Hoàng Mỹ An theo đuổi hình tượng gợi cảm, vừa hát vừa nhảy. Cô được đánh giá có khả năng trở thành Tóc Tiên thứ hai trên sân khấu hải ngoại.