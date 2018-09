Hoàng Bách xúc động trước sự quan tâm của con trai

Vì muốn bố được ngủ, Tê Giác tự mình chuẩn bị bàn ăn và kiên nhẫn ngồi chờ bố thức dậy để cùng ăn cơm.

Tập đầu tiên của chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? phiên bản Việt đã chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 12h trưa ngày 1/11 với những trải nghiệm thú vị, không chỉ cho 4 cặp bố con MC Phan Anh, ca sĩ Hoàng Bách, nhạc sĩ Minh Khang, đạo diễn Trần Lực, mà còn với khán giả về một chương trình truyền hình thực tế chân thực và đáng yêu.

Hành trình của show bắt đầu lúc 5h sáng. Các cặp bố con được ban tổ chức đến tận nhà để đánh thức. Trong khi 3 bé Suti (con gái Minh Khang), Tê Giác (con trai Hoàng Bách) và Bờm (con trai Trần Lục) đều hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên thì bé Bo, con gái MC Phan Anh lại bật khóc nức nở vì nhớ mẹ. Trên suốt chặng đường từ nhà ra sân bay, cô bé vẫn không ngừng rơi nước mắt dù được bố dỗ dành.

Bốn gia đình tập trung tại Nhà thờ Đức Bà và cùng di chuyển đến một ngôi làng ở Hóc Môn, ngoại thành TP HCM. Đây là vùng thuần nông, nơi chăn nuôi bò, heo, gà vịt quy mô nhỏ theo từng hộ gia đình. Người dân thân thiện gần gũi, khung cảnh bình yên, có dòng sông chảy dài theo đường đất đỏ. Khi người đại diện của nhà sản xuất - Mr. Leng Keng thông báo sẽ tạm giữ toàn bộ thiết bị công nghệ và đồ chơi của các bố con, bé Tê Giác liền lên tiếng thắc mắc: “Máy quay phim cũng sử dụng công nghệ mà? Không được dùng đồ công nghệ nhưng sao các chú lại sử dụng máy quay phim?”. Câu hỏi này khiến cả ê kíp bất ngờ về sự thông minh, lém lỉnh của bé Tê Giác.

Bỏ lại tất cả các vật dụng giải trí, 4 bố con đã bốc thăm chọn ngôi nhà để ở trong 2 ngày 1 đêm. Có 4 ngôi nhà được ban tổ chức sắp xếp: nhà gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ; nhà bò hoang tàn, lọt thỏm giữa vườn dừa và không có nhà vệ sinh; nhà heo đơn sơ nhưng lại đậm mùi phân heo và cuối cùng là nhà hoa, sạch sẽ, thoáng mát. 4 nhóc tỳ đều bày tỏ ý thích được ở ngôi nhà hoa. Thế nhưng sau khi bốc thăm, ngôi nhà đẹp này thuộc về bố con đạo diễn Trần Lực, nhà gỗ của bố con MC Phan Anh, nhà heo của bố con ca sĩ Hoàng Bách và nhà bò thuộc về bố con nhạc sĩ Minh Khang.

Vì phải ở trong ngôi nhà bò hoang sơ, bé Suti đã oà khóc khiến Minh Khang bối rối. Anh chia sẻ: “Bé khóc do sợ mùi phân bò. Ngay cả tôi cũng nghĩ 'Chết rồi phải làm sao đây?' Nhưng mình cũng phải tìm các thuyết phục bé, vì lá thăm này là con chọn. Sau này ra đời, cái gì con đã chọn, thì con phải cố gắng vượt qua, biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Tôi khuyên ‘Con chỉ ở một ngày thôi!’ và bé đã hiểu được điều đó”.

Đến giờ ăn trưa, ban tổ chức đã chuẩn bị các phần ăn trưa tại điểm tập trung, các bố con đến nhận và mang về nhà. Do quá mệt, Hoàng Bách ngủ say, để một mình Tê Giác tự mình đi lấy đồ ăn. Do quá nặng nên cậu bé phải cầm từng món ăn về nhà với suy nghĩ "Mình sẽ làm bất ngờ cho bố!". Tuy nhiên, vì mải lo nhìn ngắm xung quanh, Tê Giác làm đổ gần hết đĩa đậu xào trên đường đi. Cậu bé tỏ ra hoảng hốt nhưng cũng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục mang đồ ăn về nhà. Khi các món đã đầy đủ, cậu bé nhẹ nhàng bày thức ăn ra bàn và kiên nhẫn ngồi chờ bố thức dậy để thưởng thức bữa trưa. Trước cử chỉ quan tâm của con trai, Hoàng Bách đã rất xúc động. Anh nói: "Ở nhà tôi vẫn hay nói với vợ là con trai chắc không yêu và không thân với bố lắm vì bố hơi nghiêm khắc. Con có vẻ quấn quýt mẹ vì mẹ dịu dàng với con. Nhưng đến trưa hôm đó, tôi mới thấy rằng con trai cũng rất hiểu và yêu bố. Tôi cũng không ngờ là có cơm trưa sẵn. Thật sự, con hay đến mức tôi không biết nói như thế nào. Tê Giác bưng từng món ăn trên quãng đường vài trăm mét, thậm chí không dám đánh thức bố dậy. Việc đó làm tôi... muốn khóc!"

Trong bữa ăn, Tê Giác nói lí nhí: “Con xin lỗi nha vì cơm không nóng”, thậm chí cậu bé còn hỏi tại sao bố không ăn trứng và nhất quyết nhường cho bố món ăn mình yêu thích. Tê Giác khăng khăng: "Bố ăn đi! Con không thích, con ăn một cái trứng là nhiều rồi!". Sự quan tâm, chu đáo của cậu bé dành cho bố đã khiến không chỉ Hoàng Bách mà khán giả truyền hình đều thấy ấm lòng.

Kết thúc tập 1 Bố ơi! Mình đi đâu thế?, 4 cặp bố con đã có bữa trưa đầu tiên tại vùng nông thôn. Trong tập 2, phát sóng 12h trưa 8/11, họ sẽ tiếp tục trải nghiệm để tạo nên những kỷ niệm đẹp.

