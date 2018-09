Hoàng Bách: '100% các ngôi sao đều phải trả giá cho hạnh phúc riêng tư'

Cựu thành viên AC&M tâm sự rằng, anh không muốn đánh đổi gia đình để có một sự nghiệp vinh quang hơn.

Sau hơn ba năm im ắng trong các hoạt động âm nhạc, Hoàng Bách tái xuất với single Cơn mưa nhỏ đầu mùa gồm một MV cùng tên và ba ca khúc bản audio của nhạc sĩ Việt Anh. Nam ca sĩ tâm sự rằng, hơn hai năm qua, anh chủ yếu đi 'bán hình ảnh' khi xuất hiện trong vai trò đại sứ của nhiều thương hiệu, tổ chức, chứ không phải làm nhạc. Tuy nhiên đến thời điểm này, anh muốn tạm dừng lại để quay về với niềm đam mê mà anh muốn gắn bó đến hết cuộc đời.

Khi được hỏi tại sao không dám bứt phá trong sự nghiệp mà chọn một hướng đi khá an toàn, Hoàng Bách cho biết: "Có một thời gian, tôi phụ lòng yêu thương của những người gắn bó với mình trong giới chuyên môn và cả khán giả. Tôi sống an toàn, tôi thừa nhận điều đó vì tôi biết rất rõ cái nghề này. Khi bước ra khỏi vòng an toàn, có thể tôi sẽ đạt được một chút thành tựu nhưng đổi lại, tôi cũng phải trả một cái giá nào đó. Bản thân tôi luôn cố gắng sống cân bằng, nhưng cân bằng quá thì không giống nghệ sĩ, vì nghệ sĩ thì phải mất cân bằng một chút. Nhưng nếu ngồi ngẫm lại thì tôi hiểu rõ, đâu là cuộc sống của mình, đâu là điều khiến mình an tâm nhất khi trở về nhà. Gần như 100% nghệ sĩ ngôi sao đều phải trả một cái giá nào đó cho hạnh phúc riêng tư. Còn với tôi, gia đình là lựa chọn đầu tiên và lựa chọn cuối cùng trong mọi suy tính".

Hoàng Bách tại buổi ra mắt single mới 'Cơn mưa nhỏ đầu mùa' tại Hà Nội.

Cựu thành viên AC&M cảm thấy may mắn khi tổ ấm hạnh phúc đã hỗ trợ, giúp anh có hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Do đó, anh không muốn đánh đổi gia đình để có được những điều vinh quang hơn trong sự nghiệp. "Tôi sẽ tiếp tục hát, làm nghề, làm những điều tử tế, còn chuyện sự nghiệp có bùng nổ hay không thì nó lại không phải là điều tôi mong chờ nhất. Lúc còn trẻ, đôi khi tôi cũng chuệch choạc một chút vì muốn bay nhảy. Nhưng đến giờ, tôi hiểu con người mình thế nào. Tôi chấp nhận sự an toàn vì đó là tôi và tôi không thể làm khác bản thân mình được", anh cho biết.

Trong vài năm trở lại đây, thay vì sáng tác về tình yêu, Hoàng Bách lại viết về chủ đề gia đình, xã hội. Anh tự hào khoe rằng, nhạc phẩm Mình đi đâu thế bố ơi? mà anh viết theo đơn đặt hàng của show thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế? còn có sức sống hơn cả Chuyện chàng cô đơn. Khi đi về những vùng nông thôn xa xôi, anh đều thấy các ông bố bà mẹ bật lên cho con nghe. Anh nói: "Bây giờ tôi không thể viết rằng, tôi cô đơn quá, em về với anh đi, anh chỉ có mình em thôi... Nếu viết như vậy là tôi nói xạo và tôi không có cảm xúc đó. Không như những nhạc sĩ chuyên nghiệp khác, tôi không thể hóa thân nhanh vào nhân vật trong câu chuyện rồi viết ra bài hát được. Tôi cần có sự rung động thực sự ở ngoài đời và điều này với tôi thì khó. Gần đây, tôi thường lắng nghe câu chuyện của bạn bè, người thân, cảm nhận nó và sáng tác. Bài hát Người đàn ông trong ngôi nhà vắng là một ví dụ, tôi viết cho một người thân. Hay như ca khúc Vì nụ cười em, đó là câu chuyện của chính gia đình tôi. Tôi muốn những người phụ nữ xung quanh như mẹ, vợ, con gái lúc nào cũng vui, hạnh phúc. Người đàn ông thành đạt là người mang lại niềm vui, nụ cười thường trực cho gia đình mình, dù họ kiếm được tài chính hoặc không thể".

Tổ ấm của vợ chồng nam ca sĩ với hai thiên thần: bé Tê Giác và bé Mèo.

Trước thắc mắc về việc có ý định tái hợp với AC&M để làm liveshow trong tương lai gần, Hoàng Bách trầm ngâm. Anh cho biết, nhóm đã chia tay được hơn 7 năm và hiện tại mỗi người đều có sự nghiệp riêng để theo đuổi nên việc tái hợp là điều không dễ dàng. "Tôi nhớ lắm, cái cảm giác 4 giọng hát ở 4 tầng khác nhau cùng hòa quyện và khán giả bị thôi miên bởi 4 giọng hát mà xung quanh không có gì. Tôi có thể cảm nhận được người bên cạnh lấy hơi khi nào, họ chênh nốt gì tôi cũng biết. Tôi trân trọng những điều đẹp đẽ đó, nhưng tất cả đều đã đi qua".

Hoàng Bách cũng tiết lộ, anh gần như là đầu mối duy nhất để các bầu show, nhà tổ chức liên hệ để hỏi về AC&M. Mỗi năm, anh nhận không dưới 10 lời mời tái hợp cho nhóm. Thế nhưng, chuyện này khá khó khăn bởi 4 thành viên đều muốn lựa chọn một sân khấu, không gian phù hợp. "Nếu có tái hợp thì nó chỉ là nét chấm phá trong cuộc sống thôi. Còn nếu tái hợp để đi lưu diễn như ngày xưa, ngủ với nhau nhiều hơn với bà xã thì chắc khó lắm", anh tâm sự.